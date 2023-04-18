Зростання ВВП Китаю перевершило прогнози аналітиків

У першому кварталі 2023 року економіка Китаю зафіксувала зростання ВВП на 4,5%, що перевершило прогнози аналітиків щодо зростання на 4,0% і стало найбільшим приростом за останній рік.

Як зазначається в матриалах Національного бюро статистики Китаю, після пандемії економіка Китаю відновлюється швидше, ніж очікувалося, повідомляє Reuters.

Як йдеться в матеріалі, інвестори уважно стежили за даними першого кварталу, щоб оцінити темпи відновлення економіки Китаю після того, як Пекін різко скасував обмеження на COVID в грудні і послабив тиск проти технологічних компаній.

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ВВП зріс завдяки збільшенню витрат домогосподарств і зростанню виробничої активності на тлі скасування заходів по боротьбі з коронавірусом в грудні.

Дані за березень показали, що роздрібні продажі, що э основним показником споживання домогосподарств, зросли на 10,6% в порівнянні з попереднім роком.

Водночас, виробництво на заводах країни зросло на 3,9% - дещо менше прогнозів економістів.

Тим часом, зросла авіаційна галузь країни з відкриттям Китаю для іноземців. У березні було здійснено понад 45 мільйонів пасажирських авіаперевезень, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зростання ВВП Китаю минулого року впало до одного з найгірших показників за майже півстоліття через обмеження, пов'язані з COVID.

Економіка Китаю

У 2022 році вперше за 60 років у Китаї було зафіксовано скорочення загальної чисельності населення. За рік китайців стало менше на 850 тисяч осіб.

Причиною демографічної кризи стала пандемія коронавірусу. Наприкінці 2022 року країну накрила потужна хвиля заражень, яка вбила за місяць 60 тисяч людей.

На тлі економічних проблем та внутрішньополітичного напруження Пекін почав промацувати грунт на предмет поліпшення відносин із Заходом і ослаблення зв'язків з РФ.

Станом на січень 2023 року китай зіткнувся з системною кризою, в якій демографічний спад йде поруч з уповільненням економіки. Темпи економічного зростання в Китаї сповільнилися до найнижчих показників за останні півстоліття. Всьому виною жорсткі карантинні обмеження та спад на ринку нерухомості.

За підсумками 2022 року ВВП Китаю зріс на 3%, що майже вдвічі нижче за початкові очікування на рівні близько 5,5% і різко контрастує з темпами зростання у 2021 році, коли економіка зросла на 8,4%.

Якщо не брати до уваги показники 2020 року, коли через початок епідемії COVID зростання економіки Китаю склало всього 2,2%, то показники 2022 року є найгіршими для країни з 1976 року – останнього року руйнівної "культурної революції".

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