Мінфін і Федеральна податкова служба країни-агресора запропонували бізнесу "заднім числом" доплатити податок на прибуток за 2022 рік з позитивної курсової різниці.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Мінфін і Федеральна податкова служба країни-агресора запропонували бізнесу "заднім числом" доплатити податок на прибуток за 2022 рік з позитивної курсової різниці.

Як повідомляє The Bell, за розрахунками Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП), вся економіка в такому випадку змушена буде в цьому році доплатити 1,8 трильйона рублів податку на прибуток, з яких майже 270 мільярдів рублів підуть у федеральний бюджет.

Як зазначає видання, агресор виступив з такою "пропозицією", оскільки на тлі падіння курсу рубля, викликаного російським вторгненням в Україну, влада країни дозволила компаніям з 2022 по 2024 рік не враховувати при сплаті податку на прибуток позитивну курсову різницю до того, як вони не погасять кредит у валюті або закриють валютний депозит.

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Після того, як курс рубля став зміцнюватися, регіональні бюджети втратили серйозну статтю доходу, що надходить від великих експортерів, а в міру зміцнення курсу російські компанії почали вимагати від влади повернення "переплачених доходів".

Крім того, РСПП запропонував збільшити в 2023 році 20%-ний податок на прибуток російських компаній на 0,5 процентних пункту.

Крах російської економіки:

У перший же день нападу на Україну сукупні статки найбагатших людей Росії зменшилися на 46,6 млрд доларів. За підсумками 2022 року ця цифра майже досягла 100 млрд дол.

Наприкінці червня 2022 року Росія була змушена оголосити технічний дефолт за суверенним боргом - вперше за сто років. Це практично позбавило Росію можливостей запозичувати гроші за кордоном.

Протягом усього року проти РФ вводилися різні санкції, в тому числі секторальні. Найсильнішим ударом стало європейське ембарго на покупку російської нафти і введення стелі цін на неї.

За підсумками 2022 року дефіцит російського держбюджету склав 3,3 трлн рублів (49 млрд доларів), або 2,3% валового внутрішнього продукту.

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