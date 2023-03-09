Зарплату не отримують 18,9 тисячі росіян.

На тлі масштабних антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, в РФ почалися масові затримки зарплат бюджетникам.

Як повідомляє The Moscow Times, масові невиплати зарплат бюджетникам відбуваються на тлі падіння податкових зборів і "дірки" у федеральному бюджеті, розмір якої з початку вторгнення в Україну наближається до позначки в 6 трильйонів рублів.

За даними Росстату, заборгованість із зарплати в РФ в лютому 2023 року зросла в 15 разів. Станом на 1 березня сукупний обсяг зарплатних боргів перед бюджетниками досяг 152 млн рублів, хоча ще в січні це було 10 млн.

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Зарплату не отримують 18,9 тисячі росіян. Борги перед працівниками освіти за лютий зросли в 12 разів - до 162 млн рублів. З цієї суми 146 млн рублів заборгували бюджети регіонів, 4 млн - місцеві бюджети і 2 млн - Федеральна казна.

Заборгованість із зарплати перед лікарями зросла на 37% за місяць.

Загальний обсяг невиплачених вчасно зарплат по всій Росії і у всіх галузях на кінець лютого склав 779 млн рублів.

У 2022 році розмір боргів із зарплати перед бюджетниками коливався в межах 1-15 млн рублів.

Розвал російської економіки

Після вторгнення Росії в Україну, вже 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

27 липня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт за суверенним боргом.

Станом на серпень 2022 року через вторгнення в Україну 80% росіян втратили свої заощадження.

19 грудня 2022 року російські акції показали найбільше в світі річне падіння.

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