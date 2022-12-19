Вторгнення в Україну призвело до падіння російських акцій.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну відбулося рекордне падіння російських акцій, оскільки російські інвестори не змогли врятувати внутрішній ринок РФ від падіння, викликаного війною.

Як повідомляє Bloomberg, російські акції були виключені зі світових індексів, а біржові фонди, що відстежують акції країни, були або заморожені, або закриті.

"Вторгнення в Україну призвело до падіння російських акцій у лютому. Майже 10 місяців потому, відновлення виглядає далекою перспективою після того, як санкції спровокували відтік інвесторів і зробили акції найгіршими в світі", - пише агентство.

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Як йдеться в матеріалі, місцеві інвестори не змогли врятувати внутрішній ринок від падіння, викликаного війною, навіть попри те, що більшості іноземців все ще заборонено продавати місцеві акції, якими вони володіють.

Як зазначається в матеріалі, російський індекс MOEX, що розраховується в рублях, впав на 44%, що є самим стрімким річним падінням з 2008 року. "Зі зростанням напруженості війни, втрати можуть бути ще більшими", - зазначає Bloomberg.

Акції ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Газпром" впали на 30% і 53% відповідно в цьому році. Найбільший банк, ПАТ "Сбербанк Росії", впав на 54%.

"Російські акції відображають похмурі перспективи, оскільки західні санкції починають тиснути на внутрішню економіку", - сказав старший валютний аналітик InTouch Capital Markets Ltd Петро Матіс.

Війна в Україні та крах Російської економіки:

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-. 8 березня 2022 року S & P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній. Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, так як запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росія. 27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній. Війна в Україні лише за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

24 серпня Reuters повідомив про те, що Росії вдалося уникнути економічної кризи через ціни на нафту.

Станом на 31 серпня 80% росіян залишилися без заощаджень.

29 вересня в The Insider вийшов матеріал про те, що Росія на межі повного вичерпання фінансових резервів.

За підсумками вересня доходи Росії від експорту нафти скоротилися до $15,3 млрд, що є найнижчим показником цього року, на тлі падіння експорту нафти і цін на неї.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу. Стеля цін означає, що з 5 Грудня 27 країн Євросоюзу, Великобританія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з російською танкерною нафтою, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче. З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів.

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