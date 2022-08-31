Кожен п'ятий росіянин заявив про втрату майже всіх заощаджень.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну 80% росіян визнали, що війна проти України позбавила їх заощаджень.

Про це повідомляє Forbes.

Як йдеться в матеріалі, 19% опитаних сказали, що нічого не втратили. 8% зізналися, що повністю втратили свою фінансову подушку безпеки. Кожен п'ятий (21%) заявив про втрату майже всіх заощаджень, 52% втратили незначну їх частину.

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Третина опитаних (34%) також розповіли, що їхні витрати на повсякденні потреби з лютого зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат в 10%, а 15% респондентів - в 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% з них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

У дослідженні взяли участь 1207 росіян у віці від 18 до 60 років. Більш ніж половина з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це з лютого стало значно важче.

Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитися від ідеї збирати гроші.

Війна проти України та дефолт РФ:

24 лютого 2022 року РФ вдерлася в незалежну Україну.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

23 квітня 2022 року були названі терміни повного дефолту Росії.

27 червня 2022 року вперше за сто років Росія оголосила дефолт по суверенному боргу.

30 червня почалося стрімке падіння акцій "Газпрому". Того ж дня слідом за "Газпромом" почалося падіння акцій найбільших російських компаній.

Повномасштабна війна в Україні тільки за один квартал відкинула економіку Росії на чотири роки. Вторгнення стало причиною одного з найтриваліших спадів в історії РФ.

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