Наступного тижня пропозицію подадуть до Європейського парламенту для подальшого ухвалення.

Рада Європейського Союзу сьогодні досягла згоди щодо пакету фінансової допомоги для України на 2023 рік у розмірі 18 мільярдів євро.

Як повідомила прес-служба Ради ЄС, пропозиція була ухвалена за допомогою письмової процедури, і буде подана до Європейського парламенту для можливого прийняття наступного тижня.

Законодавчий пакет передбачає структурне рішення для фінансової підтримки України в 2023 році. Його метою є надання короткострокової фінансової підтримки нашій державі, фінансування термінових потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення України на її шляху до євроінтеграції.

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"Сума позики Україні в 2023 році становитиме 18 мільярдів євро з 10-річним пільговим періодом. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС, або країни-члени", - повідомили в Раді ЄС.

Міністр фінансів Чехії Збинєк Станюра наголосив, що Україна може розраховувати на Євросоюз.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, у тому числі фінансово, стільки, скільки буде потрібно. Законодавчий пакет, яке ми сьогодні прийняли, означає, що Україна може розраховувати на регулярну фінансову допомогу від ЄС протягом 2023 року", - сказав Станюра.

Тим часом, польське видання Rzeczpospolita повідомило, що ЄС готує екстрений сценарій у випадку з 18 млрд євро для України, який не потребуватиме згоди Угорщини.

"Сьогодні країни ЄС прийняли такі правила, що одностайності не потрібні. Це відчиняє двері для гарантій, що надаються державами-членами", - йдеться в повідомленні.

Фінансова допомога Україні від ЄС

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявила, що в Європейському Союзі мають намір запропонувати Україні допомогу у розмірі до 18 млрд євро.

24 листопада Європейський парламент погодив виділення Україні 18 мільярдів євро для того, щоб пережити війну і відновитися після неї.

Однак 6 грудня стало відомо, що Угорщина блокує виділення Європейським Союзом пакету макрофінансової допомоги для України.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан переконує, що його країна не вдається до шантажу у питанні виділення допомоги ЄС для України. за його словами, Угорщина нібито не ветував надання допомоги ЄС, і навіть готова сама її надавати – на двосторонній основі.

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