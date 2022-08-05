Володимир Зеленський не назвав країну, яка гальмує цей процес.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що "штучна затримка" макрофінансової допомоги для нашої держави - це або злочин, або помилка.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Щоденно і різними способами нагадую деяким лідерам Євросоюзу, що не можна робити заручниками їхньої нерішучості або бюрократизму українських пенсіонерів, наших переселенців, наших вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат. 8 мільярдів євро для України наразі загальмовані. І така штучна затримка макрофінансової допомоги для нашої держави - це або злочин, або помилка", - зазначив Зеленський.

Він додав, що "складно сказати, що з цього гірше в таких умовах повномасштабної війни".

"Яка європейська країна зараз гальмує це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка, і що її буде виправлено", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Єврокомісія виділила Україні один мільярд євро макрофінансової допомоги.

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