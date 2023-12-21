Меморандум про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом був підписаний у вересні 2022 року.

Група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України, зміни до відповідного Меморандуму були підписані очільником міністерства Сергієм Марченко 21 грудня 2023 року. Це дозволить продовжити дію Меморандуму про взаєморозуміння щодо призупинення виплат за державним та гарантованим державою боргом з групою офіційних кредиторів України з країн G7 та Паризького клубу, підписаний14 вересня 2022 року, до березня 2027 року.

Підписантами стали представники урядів Канади, Франції, Німеччини, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки.

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"Вдячний партнерам з країн G7 за розуміння потреб України в умовах війни. Досягнення сьогоднішньої домовленості про перегляд боргових зобов'язань дозволяє знизити навантаження на бюджет до кінця дії програми МВФ та заощадити валютну ліквідність для забезпечення соціальних видатків. Це добровільне призупинення виплати боргу є частиною пакету міжнародної підтримки на суму 122 млрд доларів США, наданої партнерами України", – зазначив глава Мінфіну.

Державний борг України: це треба знати

За даними Міністерства фінансів, станом на 31 жовтня 2023 року державний і гарантований борг України становив 4 958,37 млрд грн, або 136,35 млрд дол. США.

З цієї суми державний та гарантований державою зовнішній борг – 3 373,78 млрд грн (68,04% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 92,77 млрд дол. США. Водночас державний та гарантований державою внутрішній борг становив 1584,59 млрд грн (31,96%) або 43,57 млрд дол. США.

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