Як виявилося, у мільярдерів минулий рік теж вийшов непростим – не змогли розбагатіти ще більше.

Американський бізнесмен Ілон Маск перестав бути найбагатшою людиною на Землі. За версією авторитетного бізнес-журналу Forbes, у лідери рейтингу піднявся французький лакшері-магнат Бернар Арно.

Укладачі рейтингу відзначають, що минулий рік видався непростим для найбагатших людей планети. Майже половина доларових мільярдерів світу втратила частину свого статку, що призвело до перестановок в рейтингу.

Якщо в минулому році по планеті ходили 2668 володарів "десятизначного статку", то сьогодні їх залишилося "всього лише" 2640. А сукупна вартість активів всіх мільярдерів планети впала з 12,7 до 12,2 трлн доларів.

Відео дня

Тепер перша десятка найбагатших людей планети за версією Forbes виглядає так:

Бернар Арно ($210,8 млрд) – француз, керівник і найбільший акціонер групи компаній Louis Vuitton, що випускає предмети розкоші і косметики під 70 різними брендами. Ілон Маск ($196,5 млрд) – американський мільярдер родом з ПАР. Власник автомобільної компанії Tesla, космічної компанії SpaceX та інших. Віднедавна володіє соцмережею Twitter. Джефф Безос ($117,4 млрд) – американець, власник корпорації Amazon, світового лідера онлайн-продажів. Ларрі Еллісон (112,3 млрд) – американець, співзасновник компанії Oracle, великого виробника і постачальника програмного забезпечення для бізнесу та серверного обладнання. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд) – американець, глава інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway, що володіє десятками високоприбуткових компаній з різних секторів економіки (від виробництва батарейок до мереж фастфуду). Білл Гейтс ($104,9 млрд) – американець, засновник і в минулому найбільший акціонер Microsoft. Карлос Слім Елу (89,9 млрд) – мексиканець, власник безлічі компаній в Латинській Америці, зокрема найбільшої компанії мобільного зв'язку в регіоні América Móvil. Мукеш Амбані ($83,3 млрд) – індієць, основний власник холдингу Reliance Industries, який володіє нафтопереробними, нафтогазовими, телекомунікаційними та рітейлінговими компаніями в Індії. Стів Балмер ($80,9 млрд) – американець, в минулому був однією з ключових фігур і навіть гендиректором Microsoft, отримав свої статки в основному за рахунок бонусів і зарплати в цій компанії. Франсуаза Бетанкур-Майерс ($80,7 млрд) – француженка, єдина жінка в першій десятці. Є одним з основних спадкоємців парфумерної імперії L'Oreal.

У рейтинг доларових мільярдерів Forbes потрапили і громадяни України. Всього їх виявилося п'ятеро:

Рінат Ахметов (5,7 млрд) - власник інвестиційної групи System Capital Management, якій належать підприємства у сфері видобутку корисних копалин, енергетики, банківського сектора тощо. Віктор Пінчук (2,1 млрд) - власник EastOne Group, куди входять трубно-сталеливарний бізнес, медіабізнес (телеканали "Новий канал", ICTV, ICTV 2, СТБ, QTV, М1, М2) та ін. Вадим Новинський (1,4 млрд) – власник основного пакету акцій металургійного холдингу "Метінвест" і багатьох інших активів. Костянтин Жеваго (1,3 млрд) – власник нині збанкрутілого банку "Фінанси та кредит", один з власників групи FERREXPO, яка контролює кілька металургійних підприємств. Геннадій Боголюбов (1,1 млрд) – співзасновник групи "Приват", володіє металургійними та гірничо-збагачувальними комбінатами в Україні та за кордоном, має нафтовий бізнес тощо.

Важкий рік для мільярдерів

Поки пересічні українці борються на фронті і в тилу проти російського агресора, у мільярдерів своя війна – за власні активи. Наприклад, нещодавно російський мільярдер Дмитро Мазепін, який потрапив під західні санкції, просто викрав свою арештовану яхту з Італії.

Британський мільярдер Річард Бренсон, який претендує на лаври "другого Ілона Маска", остаточно зазнав краху у своїй космічній гонці зі SpaceX. Його компанія Virgin Orbit подала на банкрутство.

А ось український мільярдер Костянтин Жеваго в кінці грудня був заарештований у Франції за запитом України. Щоправда, французький суд дійшов виснову, що буде занадто жорстоко видавати бізнесмена назад на батьківщину, і відмовив в екстрадиції.

Вас також можуть зацікавити новини: