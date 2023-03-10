Жити в ньому зможуть співробітники компаній Маска, а будинки і землю будуть здавати за зниженою ціною.

Масштаби ідей Ілона Маска все більше і більше. За даними журналістів The Wall Street Journal, тепер він вирішив побудувати власне "ідеальне" місто для співробітників своїх компаній в Техасі.

У проєкті міста, площа якого становить близько тисячі акрів, десятки модульних будинків, басейн, спортивні майданчики та школа. Жити в ньому зможуть працівники Space X, Tesla і Boring Company, а будинки й землю здаватимуть за зниженою ціною, говориться у матеріалі.

За даними внутрішніх документів, отриманих WSJ, будівництво міста вже йде повним ходом, проте терміни його завершення поки невідомі. На зустрічах з агентами з нерухомості мільярдер описував свій задум як свого роду "техаську утопію" вздовж річки Колорадо.

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За законами Техасу, в місті повинні жити не менше 201 людини, перш ніж він зможе подати заявку на реєстрацію. Поки округ Бастроп не отримував заяв ні від Маска, ні від його представників, відповіли в місцевій адміністрації.

Що цікаво, плани побудувати власне екологічне місто з "зеленими" будинками та без бензинових машин є й у колишнього глави Walmart Марка Лора. Бюджет проєкту площею 150 тисяч акрів – $400 млрд.

Масштаби ідей Ілона Маска все більше і більше

"Найбагатша людина в світі" Ілон Маск бачить перспективи не тільки в освоєнні космічного простору. Раніше повідомлялось, що він набирає команду для розробки аналога ChatGPT. Вважається, що суперницький чат-бот матиме менше обмежень щодо суперечливих тем порівняно з ChatGPT.

Інша компанія Маска – Tesla – активно працює над людиноподібними роботами Optimus. Якщо ще пів року тому андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, то тепер вони навчилися не тільки ходити й носити предмети, але і проробляти прості операції по збірці таких же роботів, як вони. І все це без участі людини.

Також УНІАН розповідав, що регулятор відхилив заявку ще однієї компанії Маска – Neuralink – на тестування нейрочіпів на людях. Компанія з 2016 року займається розробкою імплантованих пристроїв, які, за заявою мільярдера, дозволять контролювати гормони, боротися з депресіями, і навіть зможуть змусити мозок працювати ефективніше. Однак поки, вважає регулятор, вони недостатньо безпечні для імплантації людям.

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