Це перший в Італії випадок, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС.

Арештована яхта російського олігарха зникла з порту італійського острова Сардинія.

Як пише The Guardian, 22-метрова Aldabra належить Дмитру Мазепіну - мільярдерові, власнику компанії з виробництва мінеральних добрив і батькові колишнього гонщика Формули-1 Нікіти Мазепіна.

Судно вартістю від 700 тисяч до 1 млн євро було пришвартовано в порту Ольбії і заарештовано в березні, коли Мазепіна включили до списку санкцій через кілька тижнів після початку вторгнення Росії в Україну.

Відео дня

Яхта залишалася там до червня, але зникла за кілька годин до того, як було офіційно підтверджено, що вона належить Мазепіну.

"Мазепін знав, що він був у списку, але зумів максимально використати період, протягом якого ми працювали, щоб встановити, що судно належить йому, оскільки нам потрібно було розслідувати схему володіння. Ми перебували в процесі підтвердження (права власності), коли її "викрали", - сказало джерело у відділі фінансової поліції Сардинії.

Поліція заявила, що Мазепін найняв іноземну компанію, яка, своєю чергою, найняла сардинського капітана для крадіжки яхти з Італії.

Згідно з даними розслідування, яхта зробила зупинку в маленькому порту Бісерта в Тунісі, але її поточне місцезнаходження невідоме.

Поліція повідомила, що Мазепін, компанія, яка брала участь в організації перегону, і капітан, який стверджував, що не знав, що судно належить олігарху, будуть оштрафовані на суму до 500 тисяч євро за незаконне виведення судна з Італії.

Це перший в Італії випадок, коли росіянину із замороженими в країні активами вдалося уникнути санкцій ЄС, пише видання.

Санкції проти російських олігархів

ЄС посилив санкції проти Росії після її вторгнення в Україну 24 лютого. У жовтні країни Європи затвердили вже восьмий пакет обмежень.

У зв'язку з санкціями майно і активи підсанкційних російських олігархів, пов'язаних з Путіним, в декількох країнах вже заарештували. Серед заарештованого - вілли та інші об'єкти нерухомості, літаки і яхти олігархів.

В Україні закликають передати майно росіян як репарації від Росії. Але в ЄС з цього приводу поки що тривають дискусії.

В цілому, за даними рейтингу Bloomberg Billionaires Index, з початку року російські олігархи збідніли в цілому на $94 млрд.

Вас також можуть зацікавити новини: