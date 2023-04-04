У березні компанія відправила у відпустку майже всіх співробітників і призупинила роботу на тиждень у пошуках фінансування.

Компанія Virgin Orbit, що належить мільярдерові Річарду Бренсону і займалася запуском космічних ракет, зазнала краху через 15 місяців після виходу на біржу з оцінкою в $3,7 млрд.

Як повідомляє Financial Times, у січні ракета цієї компанії Launcher-1, запущена з літака Boeing 747, не змогла вивести на орбіту супутники через передчасне відключення двигуна другого ступеня. А в березні компанія відправила у відпустку майже всіх співробітників і призупинила роботу на тиждень у пошуках фінансування.

Минулого тижня було звільнено близько 85% персоналу групи, оскільки виконавчий директор Ден Гарт визнав, що бізнес "припинить свою діяльність в осяжному майбутньому".

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Діяльність компанії Virgin Orbit - деталі

На початку року перша спроба компанії Virgin Orbit Holdings Inc. відправити в космос супутник з-за меж США провалилася, що завдало удару по прагненню мільярдера Річарда Бренсона конкурувати на швидко зростаючому ринку комерційних запусків супутників.

У травні компанія Virgin Galactic здійснила запуск пілотованого шатла з Нью-Мексико, в перспективі компанія розраховувала організувати туристичні польоти в космос.