З 2019 року підприємець і екс-депутат, який перебуває під слідством, переховується за кордоном.

Франція відмовилася видати Україні мільярдера Костянтина Жеваго, проти якого порушено ряд кримінальних справ про корупцію. Про це повідомляє французьке видання Le Dauphine.

Зазначається, що французька прокуратура не заперечувала проти екстрадиції. Рішення про відмову у видачі ухвалила слідча палата Апеляційного суду міста Шамбері в четвер, 30 березня.

Свою відмову слідча палата аргументувала тим, що Україна, перебуваючи в стані війни і "в невизначеній ситуації" просто "не в змозі зберегти суд, що гарантує основні свободи".

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Таким чином, затриманий в кінці грудня на курорті Куршевель український бізнесмен залишиться у Франції. Але чи знімуть з нього накладені обмеження на свободу пересування – не уточнюється.

За що переслідують Костянтина Жеваго

У 2018 році Фонд гарантування вкладів заявив, що перед банкрутством банку "Фінанси та Кредит", що належав тодішньому нардепу Костянтину Жеваго, з нього незаконно вивели близько 5 млрд гривень. Після довгої судової тяганини Нацбанк почав примусово стягувати з олігарха 1,5 мільярда гривень в рахунок боргів банку, що лопнув.

Восени 2019 року Жеваго втік за кордон, після чого ДБР оголосило його в розшук у справі про розтрату 2,5 млрд гривень. Влітку 2020-го року суд дозволив заарештувати бізнесмена.

28 грудня 2022 року Жеваго був затриманий французькою владою у Куршевелі за запитом України. Досить швидко його випустили під заставу, але олігарх все одно змушений тричі на тиждень відзначатися в місцевій поліції.

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