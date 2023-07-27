НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а в 2025 році − до 6%.

Національний банк поліпшив прогноз інфляції на 2023 та наступні роки. Водночас подальше зниження інфляції буде менш стрімким, ніж у першому півріччі цього року.

У Нацбанку зазначили, що з початку року споживча інфляція в річному вимірі з понад 26% сповільнилася до 12,8% у червні. "Враховуючи сприятливу динаміку першого півріччя, НБУ суттєво поліпшив прогноз інфляції на цей рік – з 14,8% до 10,6%. Зростання цін сповільнюватиметься за рахунок поступового зниження світової інфляції та все ще доволі жорстких монетарних умов в Україні", - сказав голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу.

Він підкреслив, що НБУ забезпечуватиме стійкість валютного ринку та достатній рівень привабливості гривневих активів, що обмежуватиме ціновий тиск. "Вагоме значення матиме незмінність тарифів на більшість житлово-комунальних послуг", - додав голова Нацбанку.

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За його словами, надалі інфляція знижуватиметься повільніше, ніж у попередні місяці. Це пов’язано з вичерпанням ефекту бази порівняння, поверненням довоєнного рівня оподаткування пального та червневим підвищенням цін на електроенергію для побутових споживачів. Крім того, на цінову динаміку певною мірою вплинуть і російські теракти на півдні України, зокрема підрив Каховської ГЕС.

"У наступні роки тенденція до зниження інфляції збережеться. Зменшення безпекових ризиків дасть змогу відновити оптимальні логістичні шляхи, розширити виробництво та наростити врожаї. Крім того, це відкриє шлях для відновлення припливу інвестицій в Україну. Сповільненню інфляції сприятиме і подальше зниження світових цін, зокрема на енергоносії... Тому НБУ очікує, що інфляція у 2024 році знизиться до 8,5%, а в 2025 році − до 6%", - сказав очільник Нацбанку.

Інфляція в Україні

Споживча інфляція у червні сповільнилася до 12,8% в річному вимірі з 15,3% у травні.

27 квітня НБУ змінив прогноз інфляції на 2023 рік. Регулятор очікував, що цього року інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

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