Аналітики вже не очікують послаблення офіційного курсу гривні до кінця року.

Поточний стан та динаміка української економіки й надалі суттєво перевищують очікування завдяки безперебійним припливам міжнародної фінансової допомоги. Згідно з оновленим макроекономічним прогнозом інвестиційної групи ICU, приріст ВВП може скласти понад 5% цього року, адже покращення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу (у березневому прогнозі очікувалося скромніше зростання економіки на 2%).

"З боку попиту зростання ВВП підтримується споживанням домашніх господарств. Поступове збільшення реальних доходів населення у поєднанні зі значним зростанням частки доходів, що спрямовується на поточне споживання, роблять витрати домогосподарств потужним двигуном економічного відновлення", - сказано в документі.

За словами аналітика ICU Віталія Ваврищука, інфляція сповільнюється дуже стрімко та знизиться до 10,5-11,5% до кінця року (проти попереднього прогнозу у 15%) завдяки поєднанню ряду сприятливих факторів, а надалі - залишатиметься в діапазоні 10-13% протягом 2024 року.

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"Хороші перспективи подальшого послаблення інфляційних ризиків не залишають НБУ іншого вибору, окрім як почати пом’якшувати монетарну політику вже з липня. Ми очікуємо зниження облікової ставки до 20% до кінця року", - йдеться у прогнозі.

Зазначається, що міжнародна допомога також забезпечила зростання до найвищого історичного рівня резервів НБУ, і вони зростатимуть і надалі у другому півріччі 2023 та у 2024 році.

Що буде відбуватися з курсом

Щодо курсу гривні, в попередньому макропрогнозі у ICU очікували на зниження офіційного курсу гривні до долара на 10% до кінця року. Зараз прогнозується збереження нинішнього курсу 36,57 грн/дол.

"НБУ стає все більш схильним до впровадження певної гнучкості в курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси. Проте ми очікуємо, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024, тож як мінімум до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36,6 грн/дол.", - сказано в документі.

Величезний дефіцит зовнішньої торгівлі залишатиметься ключовим економічним ризиком в наступні кілька років, проте міжнародні кредити та гранти мають бути достатніми, щоб цей дефіцит компенсувати, зауважив Ваврищук.

У 2024 році в ICU прогнозують зростання ВВП на 6,4%, інфляцію у 12,1% і послаблення курсу гривні до 42,1 грн/дол.

Попередні прогнози аналітиків - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у червні аналітики Dragon Capital оновили прогноз обмінного курсу та інфляції у 2023 році та очікують зростання економіки на 3,0% р/р, зазначивши при цьому, що резерви НБУ на кінець 2023 року залишаться на рівні $37 млрд.

Водночас експерти експерти Українського інституту майбутнього прогнозували, що якщо українці продовжить емігрувати, не буде кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки, а отже - ситуація в економіці значно погіршиться.

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