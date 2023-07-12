Ріші Сунак вважає, що підтримка просування України на шляху до членства в НАТО стане сигналом для Путіна.

Британський уряд надасть Україні пакет підтримки у розмірі 64,7 мільйона доларів. Засоби призначені для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру.

Видання Reuters пише, що в рамках нового траншу підтримки, який буде обговорюватися на саміті НАТО, Великобританія і члени G7 нададуть тисячі додаткових боєприпасів для Challenger 2 і більше 70 бойових і транспортних машин. Програми фінансуватимуться за рахунок Комплексного пакету допомоги НАТО для України та підтримуватимуться фахівцями з реабілітації з усього Північноатлантичного союзу.

Очікується, що спільна декларація буде підписана всіма членами G7. У декларації вкажуть, як союзники будуть підтримувати Україну найближчими роками, щоб покласти край війні.

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"Підтримка просування України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з офіційними, багатосторонніми і двосторонніми угодами і переважною підтримкою членів НАТО послужить сильним сигналом президенту Путіну і поверне мир в Європу", — заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Військова допомога на саміті НАТО - останні новини

Німеччина оголосить про нові пакети допомоги для України під час майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що Берлін забезпечуватиме зброєю Україну.

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