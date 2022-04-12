Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує на дефолт Росії на початку травня.
Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"На сьогодні ми не можемо констатувати дефолт Російської Федерації, є дефолт окремих компаній РФ, наприклад залізниць. Але на дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, коли за своїми зовнішніми зобов'язаннями Росія не може платити в іноземній валюті. Вона намагається сплатити в рублях, що не відповідає умовам випуску її цінних паперів і не відповідає тим зобов'язанням, які Росія брала на себе", - сказав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.
- 8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.
- Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.
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