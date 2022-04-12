Росія не може платити за своїми облігаціями в іноземній валюті.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев очікує на дефолт Росії на початку травня.

Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"На сьогодні ми не можемо констатувати дефолт Російської Федерації, є дефолт окремих компаній РФ, наприклад залізниць. Але на дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня, коли за своїми зовнішніми зобов'язаннями Росія не може платити в іноземній валюті. Вона намагається сплатити в рублях, що не відповідає умовам випуску її цінних паперів і не відповідає тим зобов'язанням, які Росія брала на себе", - сказав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Після вторгнення Росії в Україну агентство S&P знизило кредитний рейтинг РФ з ВВ+ до ССС-.

8 березня 2022 року S&P знизило кредитні рейтинги 52 російських компаній.

Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах.

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