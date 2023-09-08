Профіцит російського бюджету став одним з найбільших щомісячних показників цього року.

Минулого місяця російський бюджет знову став позитивним, незважаючи на падіння доходів від нафти.

Згідно з розрахунками Bloomberg, заснованими на даних російського Мінфіну, профіцит в серпні досяг майже 456 мільярдів рублів (4,7 мільярда доларів) і став одним з найбільших щомісячних показників цього року.

"Бюджет Росії, як і раніше, знаходиться під тиском фінансових втрат, викликаних війною в Україні. Проте бюджетні показники серпня допомогли скоротити дефіцит за перші вісім місяців до 2,4 трлн рублів, або 1,5% валового внутрішнього продукту", - пише видання.

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Зазначається, що санкції та інші обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, вдарили по доходах країни від експорту енергоносіїв. Доходи Кремля від нафти і природного газу також впали в серпні через субсидії національним нафтопереробним підприємствам.

У той же час, бюджетний баланс Росії виграв від відновлення внутрішнього попиту, ослаблення рубля і уповільнення витрат в серпні.

"Ослаблення національної валюти допомагає скоротити дефіцит бюджету за рахунок збільшення доходів, які уряд отримує від експорту нафти в рублевому вираженні. У серпні рубль втратив близько 4% по відношенню до долара, що стало одним з найгірших показників на ринках, що розвиваються. За даними Bloomberg Economics, зниження курсу американської валюти всього на один рубль призведе до додаткових непередбачених надходжень до бюджету в розмірі 120 мільярдів рублів, скоригованих на 12-місячний період", - зазначає видання.

Що відбувається в російській економіці

Російський рубль пішов у гостре піке і 9 серпня увійшов в трійку найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

16 серпня ЗМІ писали про те, що Москва готує екстрені обмеження для підтримки рубля. Також ЗМІ відзначали, що через обвал рубля Путіну доведеться вибирати між війною і порятунком своєї економіки.

На тлі краху економіки росіяни почали економити на їжі. За офіційними даними Росстату, у 2022 році скорочення за основними групами продуктів склало до 22% порівняно з 2021 роком, тоді як витрати на продукти зросли майже на 30%.

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