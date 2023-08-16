Російський рубль продовжує балансувати на межі обвалу попри вже запроваджені заходи Центробанку.

Російська влада зараз розглядає можливість повернення до жорстких обмежень на валютному ринку, які були запроваджені одразу після вторгнення в Україну, але пізніше були скасовані. Усе через швидке падіння курсу рубля, яке не вдається стримати діями Центробанку РФ, пише Reuters.

Одразу п’ять джерел, обізнаних з цим питанням, заявили про плани російського уряду запровадити обов’язковий продаж валютної виручки для російських експортерів. Причому один зі співрозмовників, що обіймає неназвану високу посаду, попередив про можливість запровадження такого правила "в будь-який момент".

Потреба у запровадженні жорстких заходів – вже вдруге від початку повномасштабної війни – виникла після того, як в серпні курс рубля почав різко знижуватися. Коли у понеділок долар в Росії почав коштувати понад 100 рублів, Центробанк екстрено підвищив ключову ставку одразу на 3,5 процентні пункти – з 8,5 до 12%. Після цього рубль дещо укріпився, але, очевидно, цього замало російському керівництву.

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Окрім примусового продажу 80-90% валютної виручки також обговорюються інші регуляторні заходи: заборона на виплату дивідендів за кордоном і заборона на імпортні субсидії. Також експортери, які не повернуть отримані доходи до Росії, можуть втратити заходи державної підтримки.

За словами одного зі співрозмовників, російський бізнес заплатить за помилки уряду.

"Можна доїти корову до смерті, але коли корова помре, кого доїти? Населення?" – каже він.

Ситуація довкола рубля – останні новини

Наприкінці минулого тижня російська валюта пробила позначку у 100 рублів за один долар. Це сталося вдруге від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Після того як в перші тижні війни російський Центробанк запровадив жорсткі обмежувальні заходи на валютному ринку, та через низку інших факторів, пов’язаних із кон’юнктурою зовнішньої торгівлі РФ, влітку минулого року рубль рекордно укріпився. Але вже в поточному році курс російської валюти почав просідати і зрештою втратив більше половини своєї вартості.

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