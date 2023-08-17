Скорочення за основними групами продуктів склало до 22% порівняно з 2021 роком, тоді як витрати на продукти зросли майже на 30%.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну молоді російські сім'ї в 2022 році різко знизили споживання продуктів харчування, але збільшили витрати на них.

Як зазначається в бюлетені Росстату, скорочення за основними групами харчових продуктів склало від 8 до 22% порівняно з 2021 роком, тоді як витрати на продукти в загальному обсязі витрат зросли до 29,3%.

З точки зору складу харчових речовин молоді сім'ї найбільше знизили споживання вуглеводів (на 50 г, до 271 г в середньому за добу) і жирів (на 16,5 г, до 90,8 г). Споживання білка знизилося трохи менше - на 14 г, до 68,8 м в результаті загальний калораж раціону впав на 393 кілокалорії, до 2186 в день.

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Найбільш сильно росіяни скоротили споживання молока та молочних продуктів — на 22% порівняно з 2021 роком, до 217,5 кг в середньому на людину в рік. На 19% знизилася кількість фруктів та ягід, а також олії та інших жирів — до 62,8 кг і 7,8 кг на людину відповідно.

На 17% менше молоді сім'ї стали споживати риби та рибних продуктів (до 17,5 кг), на 15% знизилося споживання хліба (до 76 кг), на 14% — цукру і кондитерських виробів (до 25,6 кг), на 12% — яєць (до 199 штук). Найскромніше скорочення було зафіксовано в споживанні картоплі (мінус 8%, до 44,4 кг), а також овочів і баштанних (мінус 9%, до 85 кг).

Молоді родини стали не єдиною групою населення, в якій в 2022 році спостерігалося фронтальне скорочення споживання їжі. Також знизили споживання неповні сім'ї.

Крах Російської економіки

9 серпня 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%. Валюта країни-агресора за темпами падіння обігнала навіть турецьку ліру.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до позначки 100 одиниць за долар.

Російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку. Рада директорів "Банку Росії" на екстреному засіданні ухвалила рішення підвищити ключову ставку на 3,5 процентних пункту – з 8,5% до 12% річних.

16 серпня 2023 року Reuters писав про те, що Москва готує екстрені обмеження для підтримки рубля. Практично відразу з'явилася інформація про те, що оскаженілий обвалом рубля Путін скликає екстрена нарада.

17 серпня 2023 року ЗМІ писали про те, що через обвал рубля Путіну доведеться вибиратиь між війною і порятунком своєї економіки.

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