Падіння виручки від газу призвело до чистого збитку в 629 млрд руб.

Контрольований державою газовий гігант Росії "Газпром" повідомив про свій перший щорічний чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо.

Згідно зі звітом про прибутки і збитки, опублікованим у четвер, група "Газпром", до якої також входять нафтові та енергетичні підприємства, торік оголосила про збиток у розмірі 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів) порівняно з чистим прибутком у 1,23 трильйона рублів у 2022 році, пише Bloomberg.

Акції енергетичної компанії впали на 4,4%, що стало найрізкішим падінням більш ніж за рік, на тлі побоювань ринку з приводу її дивідендних перспектив. Найбільшим акціонером "Газпрому" є уряд Росії, чий бюджет перебуває під тиском через зростання військових витрат і західних санкцій.

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Чистий збиток став наслідком обмеження поставок газу до Європи - історично найбільшого ринку "Газпрому" - на тлі відповідних заходів Кремля на західну підтримку України після російського вторгнення 2022 року. Тим часом падіння цін на газ на тлі м'якої погоди, млявого попиту і повних запасів сприяло збиткам "Газпрому".

Виручка від газу впала на 40% до 4,88 трлн рублів, йдеться у звіті. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, хоча "Газпром" продовжує постачати трубопровідний газ до низки європейських країн, торік його поставки до Європи впали до найнижчого рівня з початку 1970-х років.

Цього року Росія очікує, що її постачання газу трубопроводами на зовнішні ринки збільшиться на 18% цього року до 108 мільярдів кубометрів порівняно з 2023 роком, оскільки нитка "Сила Сибіру" до Китаю поступово вийде на проєктну потужність. Але навіть незважаючи на те, що дедалі більше поставок прямує до Китаю, це не може компенсувати втрату європейського ринку.

Виручка нафтового бізнесу групи торік зросла на 6,7% до 3,88 трлн руб., а продажі електроенергетичного бізнесу зросли на 8,8% до 617 млрд руб.

Згідно зі звітом, інвестиції Групи "Газпром" цього року заплановані на рівні 2,57 трлн руб. Це майже на 16% менше від планів на 2023 рік.

Торгівля російським газом

Транзит через Україну - один із найбільших ризиків для поставок природного газу в Європу наступної зими. Наприкінці 2024 року спливає термін дії п'ятирічної угоди, яка регулює постачання російського газу через територію сусідньої країни.

Хоча війна між двома країнами унеможливила продовження дипломатичних угод, деякі надії на можливість укладення комерційних угод залишалися, пише Bloomberg.

Ці надії були підірвані на конференції Flame в Амстердамі на початку цього тижня, коли представник українського оператора газотранспортної системи відкинув можливість переговорів між трейдерами з приводу російських поставок. Він заявив, що на аукціон не виставлятимуть потужності.

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