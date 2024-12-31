Скорочення відбулося за день до закінчення терміну дії угоди.

Вже 1 січня 2025 року транзит російського газу до Європи через Україну буде припинений. Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію російського газового монополіста.

Видання зазначає, що таким чином тривала епоха домінування Москви на європейському газовому ринку завершується. Скорочення вже відбулося за день до закінчення терміну дії угоди.

"Дані українського газотранспортного оператора показали у вівторок, що Росія не надсилала запитів на поставки газу на 1 січня", - йдеться у повідомленні.

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ЗМІ нагадує, що Європейський Союз різко зменшив свою залежність від російського газу після початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року, шукаючи альтернативні джерела газу:

"Словаччина та Австрія домовилися про альтернативні постачання, і аналітики прогнозують мінімальний вплив зупинки (транзиту - УНІАН) на ринок".

При цьому, на думку авторів, зупинка транзиту матиме суттєве геополітичне значення.

"Москва втратила свою домінуючу частку поставок газу до країн Європейського Союзу на користь таких конкурентів, як Сполучені Штати, Катар і Норвегія. ... Для Європи втрата поставок дешевого російського газу призвела до значного економічного спаду, сплеску інфляції та збільшення вартості життя. Хоча Європа швидко знайшла альтернативні джерела енергії, втрата російського газу загострила довгострокові занепокоєння щодо її глобальної конкурентоспроможності та, зокрема, промислового майбутнього Німеччини", - йдеться у статті.

Припинення транзиту російського газу через Україну

Днями прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо поскаржився лідерам ЄС на президента України Володимира Зеленського через зупинку транзиту російського газу. За його словами, Києву пропонували й інші варіанти транзиту газу, крім російського, але Зеленський відкинув і ці пропозиції.

Як сказав Фіцо, це рішення має односторонній характер, оскільки Європейська комісія у своєму листі від грудня цього року "недвозначно" заявила, що укладення контрактів на поставку або транзит російського газу не заборонене законодавством ЄС.

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