Російський рубль ослаб, подолавши символічний поріг в 100 одиниць за долар, досягнувши на початку торгів позначки 100,2550.

На початку торгів у вівторок, 3 жовтня, російський рубль ослаб, подолавши символічний поріг в 100 одиниць за долар, досягнувши на початку торгів позначки 100,2550, що є більш ніж семитижневим мінімумом.

Як повідомляє Reuters, до 06:45 за Гринвічем рубль зміцнився по відношенню до долара на 0,2% до 99,58. Російська валюта має тенденцію піддаватися тиску на початку кожного місяця після втрати підтримки з боку сприятливого податкового періоду в кінці місяця, коли експортери зазвичай конвертують валютні доходи для погашення місцевих зобов'язань.

Згідно з даними Google Фінанси, станом на 11:58 за Києвом за один долар давали 99,17 рубля.

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Станом на 12:04 за Києвом за долар давали вже 99,28 рубля

Обвал російського рубля

У серпні 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Більше падіння було зафіксоване лише в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Москва готує екстрені обмеження для підтримки рубля. Повідомлялося, що російський рубль продовжує балансувати на межі обвалу незважаючи на вже введені заходи Центробанку.

У вересні 2023 року Путін висловився про заморожені золотовалютні резерви РФ та обвал рубля. Путін запевняв, що ані заморожені золотовалютні резерви, ані рубль, що обвалився, не є проблемою для країни-агресора.

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