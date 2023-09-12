Путін заявляє, що ані заморожені золотовалютні резерви, ані рубль, який обвалився, не є проблемою для країни-агресора.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, президент країни-агресора Володимир Путін прокоментував ситуацію із замороженими Заходом золотовалютними резервами.

Як повідомляє російський "Інтерфакс", під час виступу на Східному економічному форумі, агресор заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше, ніж склали заморожені резерви.

"Я знаю, що наші золотовалютні резерви заморожені. Ми вже вдвічі більше заробили. Але навіть не про ці 300 млрд, йдеться про підрив довіри до тих, хто це зробив", - заявив Путін.

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Також у своєму виступі він приділив увагу рублю, що обвалився. "Я не думаю, що тут є якісь зовсім непереборні проблеми та складності", - заявив Путін, зазначивши при цьому, що різких рухів щодо вирішення питань з російською національною валютою ніхто робити не буде.

Золотовалютні резерни агресора

У вересні 2022 року міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що у західних партнерів є політична згода віддати Україні 300 млрд дол. золотовалютних резервів РФ, але потрібно розробити відповідний юридичний механізм.

Обалився рубль

9 серпня 2023 року рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар.

16 серпня ЗМІ писали про те, що Москва готує екстрені обмеження для підтримки рубля.

Станом на кінець серпня 2023 року стрімке падіння рубля зачепило 80% російських компаній. Основною проблемою для бізнесу у зв'язку з девальвацією рубля понад 67% респондентів назвали зростання закупівельної вартості товарів і сировини.

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