Росія перестала отримувати виплати за боргами від інших країн, яким раніше видала міждержавні кредити. Все через введені Заходом санкції.
Про це йдеться у звітних документах Міністерства фінансів Росії, які опинилися в розпорядженні видання РБК.
Як випливає з фінансової звітності Мінфіну РФ, за минулий рік Росія отримала у вигляді відсотків від своїх боржників менше чверті від тієї суми, яка була запланована. Замість 48,68 млрд руб. Іноземні позичальники передали до бюджету країни-агресора тільки 11,13 млрд.
Причиною такої суттєвої нестачі російський Мінфін вказав "запроваджені санкційні обмеження". Зокрема згадуються заборони з боку США і ЄС на фінансові операції з російськими Центробанком, Мінфіном, Фондом національного добробуту та іншими фінустановами.
На поточний рік Мінфін Росії запланував надходження за цією статтею на рівні 40,3 млрд руб. Однак до теперішнього моменту – через майже три місяці з початку року – боржники заплатили Росії всього 0,3 млрд руб.
Зазначається, що на 1 січня 2022 року найбільшими державними боржниками Росії були Білорусь (близько $8,5 млрд), Бангладеш (близько $4,4 млрд), Індія ($3,3 млрд), В'єтнам ($1,5 млрд) та Ємен (близько $1,2 млрд).
Санкції проти Росії - останні новини
В ЄС анонсували новий пакет санкцій проти Росії. На відміну від попередніх пакетів, в цьому буде мало нових сутностей, оскільки він буде спрямований в основному на боротьбу з обходом вже введених обмежувальних заходів.
Одним з найбільш очікуваних санкційних заходів є зниження раніше введеної "стелі ціни" на російську нафту. Однак поки не ясно, коли таке рішення буде ухвалено.
Запроваджені санкції не просто скорочують фінансові можливості Росії, але і заважають їй виготовляти нову зброю, оскільки більшість складних комплектуючих є імпортними. Наприклад, Росія змушена була сильно скоротити виробництво ракет.