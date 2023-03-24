Через санкції Росія не може домогтися виплат від своїх боржників.

Росія перестала отримувати виплати за боргами від інших країн, яким раніше видала міждержавні кредити. Все через введені Заходом санкції.

Про це йдеться у звітних документах Міністерства фінансів Росії, які опинилися в розпорядженні видання РБК.

Як випливає з фінансової звітності Мінфіну РФ, за минулий рік Росія отримала у вигляді відсотків від своїх боржників менше чверті від тієї суми, яка була запланована. Замість 48,68 млрд руб. Іноземні позичальники передали до бюджету країни-агресора тільки 11,13 млрд.

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Причиною такої суттєвої нестачі російський Мінфін вказав "запроваджені санкційні обмеження". Зокрема згадуються заборони з боку США і ЄС на фінансові операції з російськими Центробанком, Мінфіном, Фондом національного добробуту та іншими фінустановами.

На поточний рік Мінфін Росії запланував надходження за цією статтею на рівні 40,3 млрд руб. Однак до теперішнього моменту – через майже три місяці з початку року – боржники заплатили Росії всього 0,3 млрд руб.

Зазначається, що на 1 січня 2022 року найбільшими державними боржниками Росії були Білорусь (близько $8,5 млрд), Бангладеш (близько $4,4 млрд), Індія ($3,3 млрд), В'єтнам ($1,5 млрд) та Ємен (близько $1,2 млрд).

Санкції проти Росії - останні новини

В ЄС анонсували новий пакет санкцій проти Росії. На відміну від попередніх пакетів, в цьому буде мало нових сутностей, оскільки він буде спрямований в основному на боротьбу з обходом вже введених обмежувальних заходів.

Одним з найбільш очікуваних санкційних заходів є зниження раніше введеної "стелі ціни" на російську нафту. Однак поки не ясно, коли таке рішення буде ухвалено.

Запроваджені санкції не просто скорочують фінансові можливості Росії, але і заважають їй виготовляти нову зброю, оскільки більшість складних комплектуючих є імпортними. Наприклад, Росія змушена була сильно скоротити виробництво ракет.

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