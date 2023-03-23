В Євросоюзі налаштовані зберігати колективний тиск на РФ шляхом ефективного втілення санкційної політики.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу підтримали продовження роботи над обмеженнями світових цін на нафтопродукти.

Про це йдеться у висновках лідерів ЄС, які оприлюднив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс у Twitter.

"Європейський Союз залишається відданим підтриманню та збільшенню колективного тиску на Росію, у тому числі за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, і продовжить працювати над граничною ціною на нафту разом з партнерами", - наголошується у висновках.

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Також лідери ЄС відзначають важливість і терміновість нарощення зусиль з метою забезпечення ефективного втілення санкцій на європейському та національному рівнях. Вони рішуче налаштовані ефективно запобігати і протидіяти випадкам обходу раніше запроваджених санкцій за участі третіх країн.

У цьому зв'язку Раді ЄС та Європейській комісії доручено зміцнити усі примусові інструменти та разом з країнами-членами ЄС розробити повноцінно скоординований підхід у цьому питанні.

Крім того, Євросоюз інтенсифікує співпрацю з партнерами для протидії хибним російським наративам і дезінформації про війну.

Російська нафта - останні новини

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності. Гранична ціна на нафту і нафтопродукти з Росії була встановлена на рівні 60 доларів за барель.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну і масових антиросійських санкцій, країна-агресор стала найбільшим постачальником нафти в Китай в період з січня по лютий.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених після вторгнення Росії в Україну, агресор переглядає оподаткування нафтових компаній, щоб збільшити державні доходи.