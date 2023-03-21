За його словами, мільярдери-росіяни можуть допомогти відбудовувати Україну.

Екс-посол США в Росії, координатор міжнародної робочої групи із санкцій Майкл Макфол закликав значно розширити список росіян, які потрапили під індивідуальні санкції через війну в Україні. При цьому він запропонував шлях виходу з-під санкцій для російських олігархів.

"Країни, які входять до санкційної коаліції, повинні запровадити обмеження проти всіх членів російського уряду, усіх членів путінської партії "Єдина Росія" та інших російських партій, що підтримують війну, всіх російських мільярдерів, усіх керівників та членів правління державних підприємств, а також усіх путінських пропагандистів , включаючи артистів, які підтримують війну", - написав Майкл Макфол у своєму блозі.

Дипломат впевнений, що обмеження мають запроваджуватися щодо посад, а не конкретних осіб. Це дозволить уникнути неочевидної процедури прийняття рішень про індивідуальні санкції. Цей підхід поставить впливових росіян перед вибором: піти з посад або потрапити під санкції.

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Крім того, Макфол запропонував новий підхід до російських мільярдерів, які потрапили під санкції. Підсанкційні російські олігархи можуть вийти з-під санкцій, якщо публічно засудять війну і особисто президента РФ Володимира Путіна, пожертвують половину свого статку на відновлення України, а також позбудуться капіталовкладень у РФ.

Макфол також запропонував запровадити додатковий податковий збір для росіян на відновлення України, який потрібно буде сплачувати для отримання туристичної візи.

У Кремлі цю ініціативу піддали сумніву. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, цими пропозиціями навряд чи хтось скористається.

"Великі підприємці ногами стоять на російській землі. У них підприємства працюють тут, їхні інвестиції працюють тут у Росії, їхній бізнес і дохід теж виникає тут. Тому такі пропозиції навряд чи будуть сприйняті кимось серйозно", - заявив Пєсков на брифінгу.

Приборкування російських олігархів

Західні санкції проти російських олігархів виявилися значною мірою неефективними, оскільки "цілилися не туди". Дослідники Дартмутського університету запропонували новий підхід щодо мільярдерів з РФ. Вони впевнені, що західні уряди повинні зосередитися на переслідуванні тих, хто управляє офшорним багатством олігархів – юристів, бухгалтерів і банкірів.

Західні політики вже почали націлюватися на російських посередників, які допомагають в обході санкцій. У лютому Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Росії, під які потрапили низка московських фірм, що управляють грошима російських магнатів.

Великобританія, Сполучені Штати і Європейський Союз також ввели обмеження на надання деяких офшорних послуг російським олігархам.

За словами спеціального посланника ЄС з питань імплементації санкцій Девіда О'саллівана, в новому пакеті обмежень блок націлиться на запобігання обходу антиросійських санкцій з боку третіх країн.

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