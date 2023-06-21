Зокрема, запроваджено обмеження на продаж товарів і технологій подвійного призначення третім країнам.

Уряди країн Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Як пише Reuters, новий пакет забороняє транзит через Росію розширеного списку товарів і технологій, які можуть допомогти російському військовому сектору або сектору безпеки.

Найбільшою новинкою чергового пакету санкцій, за словами дипломатів, стало запровадження обмежень на продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення третім країнам, які потенційно могли б продати їх Росії. Перелік цих країн може змінюватися за одностайною згодою всіх 27 членів. Які країни вже у списке – невідомо, але представники ЄС висловлювали стурбованість щодо таких держав як Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Об’єднані Арабські Емірати, Туреччина та Китай.

Також пакет санкцій ЄС продовжує призупинення дії ліцензій ЄС на мовлення п’яти російських державних ЗМІ.

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Крім цього, забороняється доступ до портів ЄС для суден, які здійснюють перевалку з судна на судно, якщо є підстави підозрювати, що вантаж був російського походження.

До санкційного пакету також потрапили ще 71 особа та 33 організації. Їм буде заборонено в’їзд до ЄС, а їхні активи в ЄС – заморожені. Індивідуальні санкції застосували за причетність до незаконної депортації українських дітей до Росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи ухвалення нового пакету санкцій, наголосив, що він "містить важливий механізм протидії обходу обмежень росією".

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції. Відповідно, це має негативно вплинути на російський ВПК і їх здатність виробляти ракети. Допомога в обході санкцій має стати невигідною для інших", – прокоментував він.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

До річниці повномасштабного вторгнення РФ до України Європейський союз ухвалив черговий, вже 10-й, пакет санкцій проти агресора.

Упродовж останніх місяців тривала робота над 11-м пакетом заходів, який мав бути спрямований на унеможливлення обходу санкцій російськими окупантами. У середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили його.

Раніше вже було відомо, що санкційний пакет передбачатиме обмеження для протидії імпорту високотехнологічних військових компонентів Росією .

Також ЗМІ повідомляли, що розглядається заборона на імпорт російського трубопровідного газу, однак до її запровадження не дійшло.

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