Проти виступають країни, які продовжують купувати російський газ.

Євросоюз майже завершив підготовку нового пакету санкції проти Російської Федерації за повномасштабне вторгнення в Україні.

Однак, малоймовірно, що туди увійде заборона на імпорт російського трубопровідного газу, пише Politico. Це видання підтвердили одразу декілька європейських дипломатів. Зазначається, що проти таких заходів виступають країни, які досі закуповують трубопровідний газ у Росії.

"З того, що я чув, дуже малоймовірно, що це пройде", - заявив дипломат із країни, яка раніше перестала купувати російський трубопровідний газ.

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Водночас Інший політик наголосив, що 11 пакет економічних обмежень практично готовий, однак спроба включити до нього такий захід навряд чи вдасться.

У виданні зазначили, що до повномасштабної війни в Україні Росія постачала майже 40% газу, який потрібний ЄС. Наразі обсяги поставок впали до 8%. Постачання газопроводами "Північного потоку" до Німеччини та "Ямалу" до Польщі повністю припинилися.

11-й пакет санкцій ЄС - що відомо

У лютому до річниці вторгнення РФ в Україну ЄС затвердив і ввів у дію 10-й пакет санкцій проти агресора.

За словами журналістів, новий пакет санкцій буде спрямований в першу чергу на припинення обходу вже запроваджених санкцій. За неофіційною інформацією, туди можуть додати кілька китайських компаній, які допомагають російському ВПК.

Очікується, що документ буде ухвалений в травні.

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