У середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Про це сповіщає Швеція, яка головує в блоці.
"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій", – йдеться в повідомленні Шведського головування в Раді ЄС.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про погодження нового пакету санкцій та уточнив, що частину санкційних кроків пропонувала група міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії – санкційна група Єрмака-Макфола.
11-й пакет санкцій ЄС проти РФ - що треба знати
Протягом останніх місяців Євросоюз працював над новим, вже 11-м, пакетом санкцій проти Російської Федерації, введеним у відповідь на її вторгнення в Україну.
Новий пакет, як анонсували, спрямований на усунення лазівок, якими країна-агресора користується для обходу санкцій.
Також пропонувався новий набір санкційних заходів, які мали обмежити імпорт високотехнологічних військових компонентів Росією.
ЗМІ повідомляли, що газ з РФ можуть заборонити в 11-му пакеті санкцій ЄС. Однак пізніше стало відомо, що заборона на імпорт російського трубопровідного газу не увійде в новий пакет санкцій.
На початку місяця Bloomberg з посиланням на джерела повідомляв, що ЄС, ймовірно, пом'якшить низку пропозицій щодо санкцій, спочатку висунутих виконавчим органом блоку.