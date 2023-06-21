Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій.

У середу, 21 червня, посли Європейського Союзу в Брюсселі погодили 11-й пакет антиросійських санкцій. Про це сповіщає Швеція, яка головує в блоці.

"Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій", – йдеться в повідомленні Шведського головування в Раді ЄС.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак також повідомив про погодження нового пакету санкцій та уточнив, що частину санкційних кроків пропонувала група міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії – санкційна група Єрмака-Макфола.

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11-й пакет санкцій ЄС проти РФ - що треба знати

Протягом останніх місяців Євросоюз працював над новим, вже 11-м, пакетом санкцій проти Російської Федерації, введеним у відповідь на її вторгнення в Україну.

Новий пакет, як анонсували, спрямований на усунення лазівок, якими країна-агресора користується для обходу санкцій.

Також пропонувався новий набір санкційних заходів, які мали обмежити імпорт високотехнологічних військових компонентів Росією.

ЗМІ повідомляли, що газ з РФ можуть заборонити в 11-му пакеті санкцій ЄС. Однак пізніше стало відомо, що заборона на імпорт російського трубопровідного газу не увійде в новий пакет санкцій.

На початку місяця Bloomberg з посиланням на джерела повідомляв, що ЄС, ймовірно, пом'якшить низку пропозицій щодо санкцій, спочатку висунутих виконавчим органом блоку.

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