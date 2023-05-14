Європа вперше серйозно обговорює газове ембарго проти Росії.

Євросоюз і країни "Великої сімки" мають намір заборонити поставки російського газу трубопроводами до Європи. Це перші газові санкції проти РФ з початку вторгнення, хоча раніше Москва сама ж і скоротила ці поставки, пише Financial Times.

За даними видання, принципове рішення повинні ухвалити лідери G7 на саміті в Хіросімі вже наступного тижня. Планується заборонити відновлення експорту російського трубопровідного газу до Польщі та Німеччини.

Таким чином Захід хоче гарантувати, що Росія не зможе наростити свої доходи від експорту енергоносіїв на тлі війни в Україні. При цьому один із західних чиновників, який говорив з журналістами на умовах анонімності, сказав, що цей крок зроблять в тому числі і для того, щоб "партнери не передумали в гіпотетичному майбутньому" і не почали закуповувати російський газ знову.

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У проекті заяви "Великої сімки", з яким ознайомилася Financial Times, говориться, що газовий експорт заборонять як мінімум доти, доки "не буде ухвалено рішення щодо конфлікту", тобто поки не закінчиться війна.

"Заборона надзвичайно символічна, оскільки на початку війни ЄС уникав націлювання [санкцій] на поставки по трубопроводах, враховуючи його величезну залежність від газу з Москви. Росія все одно пішла далі і скоротила поставки, спричинивши стрибок цін на газ більш ніж в 10 разів у порівнянні з нормальним рівнем", – зазначає видання.

Проте в останні місяці ціни на газ в ЄС суттєво впали завдяки м'якій зимі, постачанням газу з інших регіонів та розгортанню відновлюваних джерел енергії.

Крім того, планується остаточно перекрити нафтопровід "Дружба". Росія припинила поставки по ньому в лютому, але зараз по ньому ще може надходити транзитна нафта з Казахстану.

За даними журналістів, Зараз газове ембарго обговорюється європейськими дипломатами в контексті 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

11-й пакет санкцій ЄС - що відомо

У лютому до річниці російського вторгнення в Україну ЄС затвердив і ввів у дію 10-й спільний пакет санкцій проти Росії. З того часу пройшло вже майже три місяці, а новий пакет – 11-й за рахунком – досі не затверджений.

Раньше журналісти дізналися, що новий пакет санкцій буде спрямований в першу чергу на припинення обходу вже запроваджених санкцій. Зокрема, за неофіційною інформацією, в цей пакет можуть додати кілька китайських компаній, які допомагають російському ВПК.

Як очікується, 11-й пакет європейських санкцій буде ухвалений в травні.

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