Більшість державних підприємств буде передано до сфери управління Фонду державного майна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив плани уряду щодо приватизації на цей рік.

Як повідомив Шмигаль в Telegram, відбулася спільна нарада за участю Міністерства економіки та Фонду державного майна щодо реформи приватизації та управління державними підприємствами.

Зокрема, прем'єр повідомив про плани, які будуть реалізовуватися вже в цьому році.

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"Передаємо більшість державних підприємств до сфери управління Фонду держмайна. Після аналізу їх діяльності вони або будуть приватизовані, або отримають новий рівень управління за стандартами ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку - УНІАН)", - повідомив Шмигаль.

Також прем'єр зазначив, що відновлюється велика приватизація для стимулювання інвестицій.

"Прискорюємо ліквідацію неспроможних підприємств. Оновлюємо перелік стратегічних підприємств, які не підлягають приватизації. Розробляємо стратегію управління підприємствами, які були конфісковані у підсанкційних осіб.оптимізуємо структуру ФДМУ", - додав Шмигаль.

Він підкреслив, що стратегія уряду - це мінімізація частки держави в економіці зі збереженням державного контролю в стратегічних і важливих для безпеки України галузях.

Приватизація під час війни

28 яюля 2022 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7451 щодо спрощення приватизації, в тому числі для сприяння релокації підприємств.

1 вересня 2022 року в Україні стартувала масова приватизація.

30 жовтня 2022 року в Україні відбувся аукціон з рекордною кількістю учасників.

Після запуску малої приватизації за новим законом у вересні 2022 року до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Загалом у 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн.

Станом на 16 лютого 2022 року до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна, з них 464 млн грн тільки за 14 днів лютого.

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