Комплекс бази відпочинку "Трембіта" на Львівщині приватизували за 5 мільйонів і 1 гривню.
Про це повідомляє Фонд державного майна.
"В системі Prozorro.Продажі відбувся приватизаційний онлайн-аукціон з рекордною кількістю учасників – 83! Комплекс бази відпочинку "Трембіта" приватизували за 5 000 001 гривень", – йдеться в повідомленні.
Це невеликий об’єкт із площею 0,19 га на вулиці Зарічній в гірському смт Верхнє Синьовидне на Львівщині, де розташовані шість будинків. Під час оголошення торгів Фонд держмайна встановив стартову очікувану вартість цієї бази відпочинку у майже 38 тисяч гривень.
Втім охочих придбати базу відпочинку було чимало, багато з них пропонували більше 1 мільйона гривень.
Цікаво, що троє учасників запропонували майже одну і ту саму суму – 4 999 999 гривень, 5 000 000 гривень і 5 000 001 гривень. Переможцем торгів став підприємець зі Львова Тарас Марусин, який і запропонував найбільшу суму.
Приватизація під час війни
28 липня Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.
В.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова заявляла, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.
Перша віце-прем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікується продаж 150 об’єктів та близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.