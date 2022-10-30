Базу відпочинку вдалося продати в 136 дорожче від стартової суми.

Комплекс бази відпочинку "Трембіта" на Львівщині приватизували за 5 мільйонів і 1 гривню.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

"В системі Prozorro.Продажі відбувся приватизаційний онлайн-аукціон з рекордною кількістю учасників – 83! Комплекс бази відпочинку "Трембіта" приватизували за 5 000 001 гривень", – йдеться в повідомленні.

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Це невеликий об’єкт із площею 0,19 га на вулиці Зарічній в гірському смт Верхнє Синьовидне на Львівщині, де розташовані шість будинків. Під час оголошення торгів Фонд держмайна встановив стартову очікувану вартість цієї бази відпочинку у майже 38 тисяч гривень.

Втім охочих придбати базу відпочинку було чимало, багато з них пропонували більше 1 мільйона гривень.

Цікаво, що троє учасників запропонували майже одну і ту саму суму – 4 999 999 гривень, 5 000 000 гривень і 5 000 001 гривень. Переможцем торгів став підприємець зі Львова Тарас Марусин, який і запропонував найбільшу суму.

Приватизація під час війни

28 липня Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова заявляла, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

Перша віце-прем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікується продаж 150 об’єктів та близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.

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