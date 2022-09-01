У Мінекономіки підрахували, що дасть держбюджету приватизація 150 об'єктів.

Від приватизації перших після прийняття закону про повернення такої можливості 150 об'єктів до державного бюджету може надійти близько 1-2 млрд грн.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Ми зараз стартуємо з базової вартості активів, але я думаю, що щонайменше 1-2 млрд грн за результатами аукціонів перших 150 підприємств, які вже готові бути приватизовані, ми отримаємо. Для нас зараз дуже важливо кожну гривню направляти до держбюджету", - зазначила вона.

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Приватизація під час війни:

28 липня Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу.

4 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. голови Фонду держмайна Ольга Батова заявляла, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

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