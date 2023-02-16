Приватизація виходить на середні показники минулого року.

З початку 2023 року до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна, з них 464 млн грн тільки за 14 днів лютого.

Про це повідомила у Facebook голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Після невеликої паузи в січні Фонд (державного майна - УНІАН) виходить на середні показники минулого року і, сподіваюся, перевершить їх", - повідомила Підласа.

Відео дня

Вона додала, що після запуску малої приватизації за новим законом у вересні минулого року до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Загалом у 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн.

"Найдорожчими об'єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали Усть-Дунайський порт (201 млн грн), готель "Власта" у Львові (115 млн грн), Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн) і Жовтневий спиртзавод (85 млн грн)", - підкреслила Підласа.

Приватизація під час війни

28 липня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про спрощення приватизації та сприяння релокації бізнесу. Згодом стало відомо, що з 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

В.о. Голови Фонду держмайна Ольга Батова заявляла, що приватизація почнеться з хлібокомбінатів і спиртзаводів. За словами Батової, є близько 200 об'єктів, вже готових до приватизації.

Перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що після відновлення приватизації очікує продаж 150 об'єктів і близько 1-2 млрд гривень надходжень до держбюджету.

30 жовтня 2022 року в Україні відбувся аукціон з рекордною кількістю учасників.

Вас також можуть зацікавити новини: