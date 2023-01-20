Щоб допомогти Україні, Швейцарії доведеться змінити закони. А для цього там потрібен референдум.

У Швейцарії доведеться провести референдум, щоб передати Україні заморожені російські активи. Про це заявив Міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс в інтерв'ю газеті Tages-Anzeiger.

За його словами, керівництво Швейцарії підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів з подальшою їх передачею на відновлення України. Однак швейцарські банки виступають проти такого результату.

"Якщо ми серйозно налаштовані допомогти відновити Україну, нам потрібно подумати про те, як ми будемо це фінансувати. Але це має бути зроблено правильно в рамках верховенства закону", – заявив міністр.

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Він зазначив, що в даний час в швейцарській юрисдикції заморожено російських активів на загальну суму в 7,5 млрд франків або близько $8,2 млрд. Згідно з чинним законодавством, ці активи можна заморозити, але не конфіскувати.

"Ми не можемо просто взяти гроші, які нам не належать, тільки тому, що вважаємо це правильним з моральної точки зору. (...) Якщо ці кошти мають бути передані Україні, необхідні відповідні міжнародні та національні правові коригування", — сказав Кассіс.

Видання уточнює, що для внесення таких серйозних поправок до національного законодавства, Швейцарії доведеться провести референдум. Вони проходять по 4 рази на рік і необхідні для остаточного затвердження всіх значущих рішень в країні.

Війна в Україні - позиція Швейцарії

На початку російського вторгнення в Україну Швейцарія приєдналася до європейських санкцій проти Росії, чим, за деякими оцінками, порушила свій історичний нейтралітет.

Також Швейцарія почала заморожувати активи російських осіб, які потрапили під санкції. Крім того, країна почала надавати гуманітарну допомогу Україні.

Водночас Швейцарія відмовилася постачати Україні зброю і заборонила іншим країнам передавати Україні зброю швейцарського виробництва.

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