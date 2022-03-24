До цієї суми входить низка об'єктів нерухомості на туристичних курортах Швейцарії.

Швейцарія заморозила російські активи на суму близько 5,75 млрд швейцарських франків (6,17 млрд дол) у рамках санкцій і ця сума, ймовірно, зросте.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву представника Державного секретаріату з питань економіки (SECO) Ервіна Боллінгера. До цієї суми входить низка об'єктів нерухомості на туристичних курортах Швейцарії.

"Сьогодні я вперше можу надати вам інформацію про суму заморожених коштів. На сьогоднішній день SECO було повідомлено про кошти та активи на загальну суму близько 5,75 мільярда швейцарських франків", - сказав Боллінгер.

З надходженням нових повідомлень та потенційних доповнень до санкційних списків ЄС, які також припускає Швейцарія, цілком ймовірно, що ця цифра буде зростати.

За різними оцінками, у Швейцарії може знаходитися до 213 млрд доларів російських активів. Водночас, не факт, що сотні мільярдів російських багатств, затриманих у Швейцарії, підпадають під санкції.

"Не кожна фізична чи юридична особа, яка потрапила під санкції, має активи в Швейцарії. І, з іншого боку, не кожен росіянин, який володіє активами в Швейцарії, одночасно перебуває в санкційних списках", - зазначив Боллінгер.

Раніше стало відомо, що санкції США щодо Російської Федерації торкнуться операцій із золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.

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