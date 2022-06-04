Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

Швейцарський уряд офіційно не дозволив Данії та Німеччині поставити Україні бронетранспортери і боєприпаси свого виробництва.

Про це повідомляє SRF.

Запит Німеччини стосувався 12,4 тис.одиниць 35-мм боєприпасів виробництва Швейцарії для самохідних зенітних установок Gepard і БТР Piranha III, які спочатку були закуплені Данією і зберігалися в Німеччині після їх виведення з експлуатації.

Запит Данії стосувався 22 бронетранспортерів Piranha III швейцарського виробництва.

"Відповідно до Закону про військову техніку запити на експорт військової техніки не можуть бути задоволені, якщо країна-одержувач бере участь у міжнародному збройному конфлікті. Росія і Україна залучені в такий конфлікт", - наголошується в заяві швейцарського уряду.

При цьому уряд дозволив Німеччині вільно розпоряджатися танками Leopard 2, раніше проданими Швейцарією німецькій оборонній групі Rheinmetall. Йдеться про 42 танки Leopard 2 A4.

"Німеччина може вільно розпоряджатися танками Leopard 2, проданими назад компанії Rheinmetall 12 років тому, так як тут більше немає ніяких вимог", – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, експерт розповів, уряд якої країни не наклав жодних санкцій на Росію. На його думку, намагаються не накладати санкції проти РФ ті країни, які раніше мали тісні економічні зв'язки з агресором.

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