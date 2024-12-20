Цього тижня біткоїн впав майже на 15% після досягнення рекордного рівня

Біткоїн почав падати після досягнення рекордного максимуму. Трейдери продають криптовалюту, озираючись на сигнали від Федеральної резервної системи.

Видання Bloomberg пише, що спочатку криптовалюта впала на 5% до 92 600 доларів після встановлення історичного максимуму трохи вище 108 000 доларів на початку тижня.

Група американських біржових фондів, що інвестують безпосередньо в біткоїн, після 15-денного безперервного припливу коштів і зафіксувала рекордний відтік у розмірі 680 мільйонів доларів.

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Невизначеність на криптовалютних ринках, схоже, збережеться і після свят, оскільки Дональд Трамп готується вступити на посаду, погрожуючи митами як союзникам, так і противникам США.

"Взаємозв'язок між грошово-кредитною політикою, прийняттям криптовалют інститутами та політичними подіями дає підстави припустити, що біткоїн залишатиметься чутливим до макро- і криптоспецифічних каталізаторів до 2025 року", - заявив Хані Абуагла, старший ринковий аналітик XTB.

Відкритий інтерес за ф'ючерсами на біткоїн на CME Group Inc. наблизився до рекордного максимуму, але потім знизився.

"З технічного погляду, в короткостроковій перспективі слід проявляти обережність", - зазначила Кріс Вестон, голова дослідницького відділу Pepperstone Group. "Це не означає, що найближчим часом на нас очікує обвал цін, але імпульс явно зійшов нанівець, і покупці втратили домінування і контроль над ситуацією".

Курс біткоїна в доларах станом на ранок 20 грудня становив 96 840,47 долара. В Україні ціна криптовалюти склала 4 081 245,79 гривні.

Біткоїн - останні новини

5 грудня біткоїн уперше в історії перевищив позначку в 100 тисяч доларів на тлі надій на підтримку криптовалютного ринку з боку Дональда Трампа і його адміністрації.

16 грудня криптовалюта переступила позначку в 106 тисяч доларів за монету після того, як Трамп заявив, що планує створити стратегічний резерв біткоїна в США.

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