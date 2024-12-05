Раніше Дональд Трамп заявив, що планує призначити прихильника криптовалют Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж.

Біткоїн уперше в історії перевищив позначку в 100 000 доларів на тлі надій на підтримку криптовалютного ринку з боку новообраної адміністрації президента США Дональда Трампа. Як пише Bloomberg, у четвер ціна криптовалюти зросла на 6,1%, до $103 801, що становить понад 50% зростання з часу президентських виборів у США у листопаді.

Раніше Дональд Трамп заявив, що планує призначити прихильника криптовалют Пола Аткінса головою Комісії з цінних паперів і бірж. Він прийде на зміну Гері Генслеру, який агресивно боровся з розширенням цифрових активів у США. Лише за кілька годин після цієї заяви біткоїн досяг позначки в $100 000.

Генеральний директор біржі Crypto.com Кріс Маршалек назвав досягнення біткоїном позначки в 100 000 доларів "історичною віхою" для галузі.

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Аналітики прогнозують, що адміністрація Трампа може створити сприятливе середовище для розвитку криптовалют. Очікується, що нові регуляторні зміни залучать значні інвестиції з боку великих керуючих активами, що може стати початком "золотої ери".

"Прихильники криптовалюти розглядають шестизначне число як підтвердження спірних тверджень про те, що біткоїн є сучасним засобом заощадження і хеджуванням інфляційного ризику. На думку критиків, цифровий актив не має жодної фундаментальної цінності і занадто схильний до спекулятивних примх", - пише Bloomberg.

Водночас, історичне зростання Bitcoin не мало істотного впливу на ширші ринкові показники. Світові акції та ф'ючерси на американські акції топталися на місці, прибутковість казначейських облігацій зросла, а індекс долара практично не змінився.

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Нагадаємо, 21 листопада біткоїн перевищив позначку в 98 тисяч доларів, проте вже менш ніж за тиждень, 26 листопада, ціна біткоїна впала до позначки 90 тисяч доларів за монету.

Водночас експерти зазначали, що інвестори недооцінюють ризики торговельної війни за президентства Дональда Трампа. Вони прогнозують 5% падіння валют ринків, що розвиваються, у першій половині 2025 року.

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