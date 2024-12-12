Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют.

Легалізація ринку криптовалют може принести Україні до 15 мільярдів гривень надходжень у бюджет. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram.

"Якби ринок крипти був легалізований, держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян за 2021-2024 роки", - зазначив Федоров.

За його словами, команда Мінцифри активно працює над законопроєктом з легалізації ринку криптоактивів у межах робочої групи, створеної при профільному комітеті. Він пояснив, що обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в цей закон.

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Федоров також зазначив, що, згідно з результатом дослідження Global Ledger, Україна створює 2,5% світового трафіку криптовалют. При цьому легалізація криптовалют потрібна не лише державі, а й бізнесу:

"Для підприємців це конкурентні переваги на глобальному ринку, юридичний захист і можливість залучати інвестиції. Завдяки легалізації ринку українські спеціалісти зможуть працювати вдома, а бюджет щорічно поповнюватиметься додатковими податковими надходженнями".

Криптовалюта в Україні – що відомо

У квітні 2024 року в НБУ зробили важливу заяву щодо регулювання ринку криптовалют. За словами першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової, Україна планує ухвалити європейські норми з регулювання ринків криптоактивів для захисту споживачів.

У жовтні в НБУ висловилися щодо криптовалюти в Україні. Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив, що криптовалюту НБУ не розглядає як законний засіб платежу. Проте в Україні вивчається досвід щодо врегулювання ринку віртуальних активів.

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