США підтримали ідею конфіскації всіх резервів і передачі їх Україні, тоді як у Європі бояться, що це може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки.

Сполучені штати Америки запропонували залучити десятки мільярдів євро як позику для України, забезпечену майбутнім прибутком від заморожених активів РФ.

Як повідомляє Financial Times, наразі країни-члени G7 розділилися в думках щодо того, що робити з російськими активами на 260 млрд євро, які заморозив захід після вторгнення РФ в Україну.

Штати підтримали ідею конфіскації всіх резервів і передачі їх Україні, тоді як у Європі бояться, що це може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС пропонують передати Києву тільки прибуток, отриманий від базових активів. Однак на тлі затримки допомоги з США питання про використання російських резервів для допомоги Києву стало більш гострим, оскільки повномасштабна війна триває вже третій рік.

Відео дня

"Ми перебуваємо на тому етапі, коли необхідно вивчити всі можливі шляхи для максимізації вартості іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - зазначив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

За його словами, пропозиція американської сторони передбачає перерахування "поточної вартості майбутнього потоку відсотків за іммобілізованими активами, або через облігації, або через кредит". Європейці продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотки від резервів на піврічній основі, але є способи "збільшити цінність цих потоків доходів із плином часу".

"Замість того щоб просто перераховувати щорічний прибуток від резервів... концептуально можна перераховувати прибуток за 10 років або за 30 років. Приведена вартість цих прибутків складається в дуже велику цифру", - пояснив Сінгх.

Очікується, що цю пропозицію обговорять міністри фінансів країн "Великої сімки" в кулуарах весняної зустрічі Світового банку і МВФ у Вашингтоні наступного тижня. Сінгх додав, що мета полягає в тому, щоб ухвалити рішення вже у червні - на щорічному саміті лідерів "Великої сімки".

Заморожені активи РФ у Євросоюзі - останні новини

13 березня Європарламент визначив долю конфіскованих російських активів. Вони мають стати "внеском у відбудову України".

Пізніше у Брюсселі схвалили план, який дозволить надавати Києву до 3 мільярдів євро на рік або до 15 мільярдів євро по 2027 рік, залежно від ринкових умов. Перший платіж може бути здійснено вже в липні.

Глава центробанку Латвії заявив, що Європейському Союзу доведеться зрештою конфіскувати російські активи, якщо він хоче, щоб Україна перемогла у протистоянні РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: