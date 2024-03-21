Юридична робота перебуває на ранній стадії.

Європейська комісія активно шукає шляхи для обходу статті договору ЄС, яка забороняє закупівлю зброї зі спільного бюджету. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Наразі країни-члени ЄС фінансують постачання зброї Україні через Європейський фонд миру, створений в обхід статті 41(2), що забороняє фінансувати "операції, які мають військові або оборонні наслідки". Для його поповнення вони змушені щоразу вести спільні переговори.

Єврокомісія запропонувала юридичній робочій групі переглянути ключове положення статті. Суперечки точаться навколо питання про те, чи застосовується ця стаття тільки до військових операцій ЄС.

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Журналісти зазначають, що юридична робота перебуває тільки на ранній стадії, це не означає, що питання вирішиться. Крім того, країни-члени ЄС можуть звернутися до суду, якщо вважатимуть це порушенням договору.

Допомога Україні від ЄС: останні новини

Нагадаємо, що раніше Європейський Союз знайшов законний спосіб, який дасть змогу використовувати заморожені російські активи для військової допомоги Україні.

Також Єврокомісія виплатила Україні перший транш макрофінансової бюджетної підтримки на суму 4,5 мільярда євро.

А нещодавно міністри сільського господарства п'яти країн закликали Європейську комісію заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі.

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