Рішення розглянуть у четвер, 21 березня.

Європейський Союз заявив, що винайшов законний спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти озброїти Україну.

Як пише The New York Times, це дуже важливо, оскільки фінансування від США все ще заблоковано, а оборона України страждає через брак озброєння, артилерійських снарядів та ракет.

Наразі ЄС розглядає кілька різних способів знайти кошти для оборонних закупівель, але усі вони стикаються з перешкодами. Популярним гаслом стало "змусити Росію заплатити" за озброєння України. Втілити це у життя важко через політичні та юридичні моменти. Однак після місяців суперечок, Єврокомісія знайшла спосіб використати прибутки від заморожених російських активів на користь України. При цьому більшість буде спрямовано на військову підтримку.

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Очікується, що сьогодні, у четвер, лідери ЄС у Брюсселі затвердять план, який дозволить надавати Україні до 3 мільярдів євро на рік або до 15 мільярдів євро по 2027 рік, залежно від ринкових умов. Перший платіж може бути здійснено вже в липні.

Як відомо, у країнах ЄС заморожено понад 217 млрд доларів російських активів. Відсотки, отримані з цих активів, також залишились у Європі - переважна більшість у фінансовій компанії Euroclear у Бельгії. Згідно з новим планом, 97% прибутку піде на потреби України, а 3% Euroclear залишає собі для фінансування поточних і майбутніх судових процесів з боку Росії, яка намагається повернути свої активи та доходи.

Єврокомісія пояснила, що цього року 90% цих надходжень підуть на фінансування зброї для України, а решту буде зарезервовано для фонду блоку для відновлення України.

На думку видання, надання Україні доходів від російських активів є лише початком, адже ЄС знадобляться ще мільярди, щоб продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати власну оборону. Арсенали 27 членів блоку були вичерпані після двох років поставок зброї та боєприпасів до України. Розбудова інтегрованої військової промисловості є новою територією для Європейського Союзу, який від початку свого створення був переважно економічним і торговельним альянсом.

На саміті в четвер лідери ЄС також обговорять ідею залучення банку розвитку та клімату блоку, Європейського інвестиційного банку, до оборонних закупівель. Ця серйозна зміна його стратегії та мети від зміни клімату та зеленої енергії, підкреслює невідкладність, яку відчувають усі Європейський Союз, та посилить військовий потенціал.

Заморожені активи РФ - на закупівлю зброї

Як повідомляв УНІАН, лідери ЄС бояться конфіскувати активи РФ. Особливо обережну позицію займають Франція, Німеччина та Європейський центральний банк.

Нещодавно Росія призначила брокера для проведення обміну замороженими активами між російськими та іноземними інвесторами.

19 березня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Європейський Союз повинен отримувати 90% доходів від російських активів, заморожених у Європі, для фінансування зброї для України.

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