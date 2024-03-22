За словами Мартіньша Казакса, Захід повинен перестати турбуватися про фінансові та юридичні наслідки вилучення доходів від заморожених активів РФ.

Європейському Союзу доведеться зрештою конфіскувати російські активи, якщо він хоче, щоб Україна перемогла у протистоянні РФ. Про це в коментарі Politico заявив глава центрального банку Латвії Мартіньш Казакс.

За його словами, Захід повинен перестати турбуватися про фінансові та юридичні наслідки вилучення доходів від заморожених активів Росії для озброєння України.

"Звичайно, кошти агресора мають бути використані. У геополітичному розумінні українцям потрібні гроші, і ми повинні їх надати - це в наших спільних інтересах", - зазначив Казакс.

Він пояснив, що питання полягає в тому, чи ви стягуєте податки зі своїх громадян чи використовуєте активи агресора.

"Якщо війна буде довгою, кровопролитною та надзвичайно дорогою, в один момент вам доведеться зайти в активи", - підкреслив глава центробанку Латвії.

Він додав, що підтримка українських військових зусиль не суперечить вузькій головній меті Європейського центробанку щодо підтримки цінової стабільності та впливу цін на енергоносії на інфляційний сплеск за останні два роки.

Заморожені активи РФ у Євросоюзі - останні новини

13 березня Європарламент визначив долю конфіскованих російських активів. Згідно з резолюцією щодо директиви про виявлення та арешт активів кримінального походження, російські активи, конфісковані через її агресивну війну, мають стати "внеском у відбудову України".

Пізніше УНІАН повідомляв, що Європа знайшла спосіб змусити Росію заплатити за зброю для України. У Брюсселі схвалили план, який дозволить надавати Києву до 3 мільярдів євро на рік або до 15 мільярдів євро по 2027 рік, залежно від ринкових умов. Перший платіж може бути здійснено вже в липні.

Нині російські активи на Заході заморожені, але не конфісковані. Тобто РФ не може ними розпоряджатися , але залишаєтться їхнім власником. Загалом у країнах ЄС заморожено понад 217 млрд доларів російських активів.

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