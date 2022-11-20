Польща та Фінляндія мають намір просувати ідею конфіскації російських активів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову запропонував конфіскувати російські активи, які знаходяться на території Європейського Союзу, на користь України. Глава Уряду Фінляндії Санна Марін підтримала цю ідею.

За даними видання Yle, Моравецький закликав вжити більш жорстких заходів проти Росії через війну в Україні. Тепер Польща і Фінляндія мають намір просувати ідею конфіскації російських активів на наступному саміті ЄС.

"Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", - заявив Моравецький.

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У свою чергу прем'єр-міністр Фінляндії підтримала пропозицію польського колеги.

Замороження російських активів в ЄС - що відомо

В рамках санкцій, які почали вводити США, Японія і країни Європейського Союзу через війну в Україні, в ЄС стали заморожувати російські активи.

20 жовтня Лондон заморозив активи Росії на 20 мільярдів доларів. 31 жовтня в Чехії заявити, що конфіскують вже заморожене в країні російське майно.

У свою чергу в офісі президента закликали західні країни передати Україні заморожені активи РФ, а не шукати виправдання.

Згідно з останньою інформацією, в ЄС заморозили активів Росії на загальну суму 68 мільярдів євро. На даний момент в Євросоюзі працюють над механізмом конфіскації цих активів на користь України.

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