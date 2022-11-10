Країна подвоює кількість співробітників Управління зі здійснення фінансових санкцій, щоб зберігати санкційний тиск на Росію.

Великобританія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів (20,9 млрд доларів США) з моменту введення жорстких антиросійських санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише Bloomberg, ця цифра включає лише фінансові активи, зокрема, акції та грошові кошти.

В Управлінні зі здійснення фінансових санкцій (OFSI) заявили, що російських активів заморожено приблизно на 6 мільярдів фунтів стерлінгів більше, ніж активів усіх інших режимів, на які поширюються санкції.

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Великобританія разом зі своїми союзниками ввела обмеження на більш ніж 1200 осіб і 120 підприємств. При цьому Міністерство фінансів отримало 236 звітів про порушення санкцій.

"Ми ввели найсуворіші санкції щодо Росії, і це завдає шкоди їхній військовій машині. Щоб переконатися, що ми робимо все можливе, щоб зберегти тиск на корумпованих поплічників Путіна, ми більш ніж удвічі збільшуємо чисельність співробітників OFSI", – оголосив молодший міністр фінансів Великобританії Ендрю Гріффіт.

Замороження російських активів

Як писав УНІАН, Європейський Союз заморозив російські активи на 17,5 мільярда євро. Зараз Європейський Союз вивчає можливість використання заморожених активів, у тому числі – російського центрального банку, для відновлення України.

Влада Чехії заявила, що у них є ідеї про конфіскацію російського майна, замороженого в країні. Прага має намір надати Україні 20 мільйонів доларів щорічно на відновлення країни.

У США триває дискусія про майбутнє заморожених активів РФ. Демократична партія пропонує фінансувати Україну за рахунок заарештованих активів РФ, проте група республіканців у Палаті Представників і Сенаті США виступили проти.

В Офісі президента України закликали країни Заходу припинити шукати виправдання і передати Україні заморожені російські активи.

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