Європейська комісія розглядає варіанти арешту активів російської держави і олігархів.

Європейська комісія вивчає юридичні варіанти конфіскації російського державного та приватного майна в якості оплати за відновлення України.

Як пише видання POLITICO, метою буде "визначити шляхи посилення відстеження, ідентифікації, заморожування та управління активами як попередніх кроків для потенційної конфіскації".

Потенційна вигода складатиметься із заморожених активів російського центрального банку майже на 300 мільярдів доларів, а також активів і доходів фізичних і юридичних осіб, включених до списку санкцій ЄС.

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Проблема полягає в тому, що в даний час не існує законного механізму для конфіскації російських активів, і його потрібно створити.

Що стосується приватних активів, що належать санкційним особам або організаціям, Брюссель готує пропозиції щодо визнання ухилення від санкцій злочином в ЄС, що полегшило б їх конфіскацію, але лише у випадку засудження у кримінальній справі. Незважаючи на це, ЄС доведеться оскаржувати кожну справу в суді, і, ймовірно, йому доведеться вести судові розгляди роками.

Багато з цих активів будуть вважатися іноземними інвестиціями, які користуються захистом від експропріації без компенсації і правом на справедливе і рівноправне поводження відповідно до міжнародних договорів, які Росія має з багатьма країнами ЄС.

Конфіскаційному органу також необхідно встановити чіткий зв'язок між власником майна і війною в Україні.

Що стосується заморожених валютних резервів центрального банку, найбільшого грошового банку, виконавчий директор ЄС пише в документі, що "зазвичай вважається, що на них поширюється імунітет".

"З точки зору міжнародного права абсолютно ясно, що без згоди Росії ви не можете використовувати активи російського центрального банку", - розповів експерт.

Що стосується активів державних підприємств, що належать Росії, в документі наголошується, що вони "в принципі" не підпадають під дію такої конвенції, але їх конфіскація може викликати проблеми, пов'язані з конфіскацією приватного майна, "крім необхідності продемонструвати достатній зв'язок з Росією".

ЄС також обмірковує "податок на виїзд" на активи або доходи від активів осіб, які перебувають під санкціями, які хочуть вивести свою власність з ЄС. Це може призвести до особистих юридичних проблем, оскільки воно буде націлене на певну групу осіб, що суперечить положенням міжнародного права про недискримінацію, і вони, в свою чергу, можуть посилатися на право людини на власність для захисту.

Замороження російських активів в Євросоюзі: деталі

20 жовтня Великобританія заморозила російські активи на 20 мільярдів доларів. 31 жовтня в Чехії заявили, що конфіскують вже заморожене в країні російське майно.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький знову запропонував конфіскувати російські активи, які знаходяться на території Європейського Союзу, на користь України. Глава Уряду Фінляндії Санна Марін підтримала цю ідею.

Міністр юстиції України Денис Малюська певен, що у західних партнерів є політична згода віддати Україні в 300 млрд дол. золотовалютних резервів РФ, але потрібно розробити відповідний юридичний механізм.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейський союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів.