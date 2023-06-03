За його словами, без ухваленого закону Штатам загрожував би дефолт.

Ухвалення закону, який скасовує стелю держборгу в розмірі 31,4 трильйона доларів, допомогло запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу.

"Ніхто не отримав всього, що хотів, але американський народ отримав те, що йому було потрібно. Нам вдалося запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу", - заявив президент США Джо Байден, якого цитує Bloomberg.

За словами Байдена, якби політикам не вдалося дійти згоди щодо бюджету, Сполученим Штатам вперше за 247-річну історію загрожував би дефолт.

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"Немає нічого безвідповідальнішого, ніж дефолт. Ніщо не було б більш катастрофічним. Наша економіка була б наведена в рецесію", - наголосив американський лідер.

Ризик дефолту та держборг США

Міністр фінансів Джанет Йеллен 16 травня заявляла, що у США можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу.

1 червня 2023 року Палата представників США схвалила законопроект про призупинення стелі держборгу у розмірі 31,4 трлн дол. Цей документ призупиняє ліміт запозичень федерального уряду до 1 січня 2025 року і дозволить владі відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

Законопроект також на два роки обмежить деякі державні витрати, прискорить процес отримання дозволів на певні енергетичні проекти та поверне невикористані кошти, виділені на боротьбу з COVID-19.

2 червня Сенат США ухвалив цей двопартійний закон.

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