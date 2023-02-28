Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні залишився на рівні попереднього показника – 39,80 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро подорожчав на 50 копійок - до 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,70 грн за дол., євро - 40,51 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація на валютному ринку

Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну НБУ ухвалив рішення щод скасування обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Обмеження було скасовано з 21 травня 2022 року. До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Директор департаменту казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозував, що в перших числах березня попри можливі незначні курсові коливання на готівковому ринку в межах 0,5 грн/долар, курс залишатиметься на рівні 39,5-40,5 грн.

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозує, що курс долара в Україні в березні може подешевшати приблизно на 10-20 копійок.

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